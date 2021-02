0 Facebook Anche lui ha la passione del calcio, chi è il 17enne e presunto assassino di Romeo Bondanese Chi è il 17enne presunto assassino di Romeo Bondanese. È originario di Casapulla ma vive e studia a Formia. Anche lui è un giovane calciatore Cronaca 17 Febbraio 2021 14:15 Di redazione 2'

In comune con la vittima ha due cose, l’età e la passione per il calcio. Si chiama C. B., 17enne di Casapulla, località in provincia di Caserta. Il giovane è stato fermato dalle forze dell’ordine perché ritenuto il presunto assassino di Romeo Bondanese. C. B. ha militato nel Mater Dei di Napoli, e – come riportato da Il Mattino – era ospite del convitto dell’Istituto alberghiero di Formia dove studiava.

Chi è il 17enne presunto assassino di Romeo Bondanese

Romeo Bondanese aveva solo 17 anni e tutta la vita davanti. Purtroppo il giovane ha smesso di vivere. Ieri sera il 17enne è deceduto. La coltellata ricevuta al collo in seguito ad una lite è stata mortale. Grande la sua passione per il calcio. Le testimonianze e i racconti di chi lo ha conosciuto ne hanno descritto un profilo immacolato: un bravo ragazzo, molto conosciuto e di buona famiglia.

La lite e l’omicdio –

L’omicidio, su cui sta indagando il locale commissariato, sarebbe scaturito da una lite, ben presto degenerata e iniziata per ragioni ancora ignote, tra due coppie di giovani. Due ragazzi sarebbero giunti a bordo di uno scooter in via Vitruvio, nei pressi del McDonald’s, e avrebbero iniziato a discutere con altri due giovani seduti su una panchina.

Il ragazzo avrebbe tirato fuori un coltello colpendo al collo la vittima. Il fendente a quanto pare gli ha reciso un’arteria e inutili sono stati i tentativi dei medici del “Dono Svizzero” di salvarlo, trasfondendogli sei sacche di sangue.

Oltre al ragazzo che ha perso la vita sono ricoverati in ospedale altri due giovani di 18 e 20 anni, amici della vittima, rimasti feriti nell’aggressione. Uno dei due si trova in condizioni gravi ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.