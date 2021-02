0 Facebook Tina Rispoli furiosa, difende il marito: “Parlate solo di Tony Colombo” Spettacolo 16 Febbraio 2021 12:50 Di redazione 2'

Non accenna a placarsi la diatriba tra Tina Rispoli e le tante persone che hanno commentato in modo negativo la vita sua e del compagno. Primo bersaglio di lady Colombo è Francesco Emilio Borrelli. Il consigliere regionale non ha mai fatto mistero della poca stima che nutre nei confronti dei coniugi Colombo e da tempo ha iniziato una battaglia per sbugiardare quanto raccontano, accusando lei di mentire quando dice che non sapeva chi fosse il suo ex marito.

Tina Colombo contro tutti

Dopo un botta e risposta tra Tina e il consigliere dei Verdi, lady Colombo ha condiviso un post in cui ha taggato Borrelli e diversi giornali online, invitando loro a parlare di tutti gli altri cantanti neomelodici che a Napoli e nel resto della Campania, continuerebbero ad esibirsi in feste ai ristoranti nonostante le normative anti-Covid. “Come mai non state pubblicando i cantanti neomelodici che sono andati a cantare a San Valentino nei ristoranti (…) Scommetto che non faranno nemmeno un articolo perché a cantare non è andato Tony Colombo, quindi che li fanno uscire a fare”, questa la sintesi del messaggio condiviso da Tina.

La moglie di Colombo, dunque, sostiene che non si parlerebbe dei ‘colleghi’ del marito perché non sono Tony. Questa è la convinzione di Tina, che ancora una volta difende il marito a spada tratta sui social.

