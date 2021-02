0 Facebook Tony e Tina Colombo lasciano Dubai, dov’è andata la coppia: vacanza romantica Spettacolo 10 Febbraio 2021 13:53 Di redazione 1'

Tony e Tina Colombo hanno già lasciato Dubai, nessun cambiamento definitivo ma solo una breve romantica vacanza. La coppia ha comunicato sui social di essere alle Maldive: “Ci siamo addormentati a Dubai e ci siamo svegliati in paradiso”, un breve messaggio per annunciare la ‘fuga d’amore’.

Dove sono andati Tony e Tina Colombo

Dopo essersi traferiti a Dubai, dove hanno scelto di iniziare una nuova vita, hanno deciso di concedersi una breve vacanza. E dove se non nelle paradisiache Maldive? Tony e Tina come sempre hanno scelto di documentare tutto sui loro profili social.

Probabilmente la coppia ha deciso di regalarsi questa fuga in occasione di San Valentino. Loro che sono tanto innamorati, potrebbero aver scelto le Maldive per coronare il loro sogno: fare un bambino. Entrambi non hanno mai negato il desiderio di allargare la famiglia e questa vacanza potrebbe essere la giusta occasione per ‘mettersi a lavoro’.