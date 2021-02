0 Facebook La reazione di Santiago alla gravidanza di Belen Rodriguez: “Ma un fratellino?” Spettacolo 10 Febbraio 2021 12:45 Di redazione 2'

La notizia della gravidanza di Belen Rodriguez ha ormai fatto il giro di tutti i tabloid di gossip nostrano. La show girl argentina e Antonino Spinalbese hanno confermato di aspettare un bambino sulle pagine di Chi, confessando quanto entrambi siano emozionati per la dolce attesa.

Cosa ha detto Santiago a Belen Rodriguez?

In tanti si sono domandati quale sia stata la reazione di Santiago rispetto alla gravidanza di Belen. Il bambino, che la show girl ha avuto con Stefano De Martino, andrebbe molto d’accordo con Antonino. A dirlo è stata la stessa Rodriguez nell’intervista al sopracitato giornale: “Un giorno, dopo tre mesi che frequentavo Antonino e cercavo di farlo passare per un amico, lui mi ha chiamato distrattamente ‘Amore’ e, allora, Santi mi ha confessato: ‘Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore. Secondo me Dio ti ha mandato il principe‘. Poi alcuni giorni dopo mi ha spiazzata: ‘ma un fratellino?“.

A giudicare dalle storie pubblicate da Belen, Santiago sembra essere molto sereno. La mamma, che è sempre molto presente, si diverte a giocare con il bambino. In una delle ultime pubblicazioni si sono divertiti a riprendersi con i filtri da hobbits, la Rodriguez ha chiesto al figlio ‘di dire qualcosa di intelligente’ e il piccolo dopo le ha domandato ‘se fosse stato intelligente’. La madre gli ha risposto: “Certo, sei molto intelligente”. Ordinarie scene tra madre e figlio che hanno intenerito i tanti followers della show girl argentina.