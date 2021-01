0 Facebook Tony Colombo, lo sfogo da Dubai: “Siamo un po’ nervosi per non aver raggiunto le aspettative” Spettacolo 27 Gennaio 2021 15:38 Di redazione 1'

Tony Colombo continua il dialogo con i suoi followers da Dubai. In una delle ultime storie il cantante neomelodico ha voluto sfogarsi, raccontando un aneddoto sulla sua vita privata.

La dieta di Tony e Tina Colombo

Tempo fa aveva annunciato che avrebbe iniziato una dieta con Tina Rispoli, un po’ di cibo sano per rimettersi in forma. In una delle ultime storie ha però raccontato che le aspettative sue e della moglie sono rimaste deluse, poiché non avrebbero perso i chili che speravano. Oltre ad annunciare il ‘risultato’ non raggiunto, ha lanciato un appello ai suoi follower e probabilmente alle attività che gli chiedono di essere pubblicizzate sul suo profilo.

Il cantante neomelodico, infatti, ha chiesto di non inviargli più immagini di cibo. “Siamo un po’ nervosi, perché ci siamo pesati e non abbiamo raggiunto le aspettative. Quindi per cortesia smettetela di inviarci immagini di cibo per un po’. Grazie”, queste le parole di Tony Colombo.