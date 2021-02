0 Facebook Torre del Greco, giovane trans pestato in strada: denunciati due ragazzi Cronaca 10 Febbraio 2021 14:01 Di redazione 1'

I carabinieri della stazione di Torre del Greco Capoluogo, insieme ad agenti del locale commissariato di PS, hanno denunciato per lesioni personali un 22enne di Boscotrecase e un 17enne di Boscoreale, entrambi incensurati.

I due sono stati identificati come autori del pestaggio avvenuto a Torre del Greco, ripreso in un video e postato sui social media. La vittima, quando ha presentato denuncia, ha riferito di non essere stato bersaglio di insulti omofobi.