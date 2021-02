0 Facebook Belen incinta del nuovo fidanzato e Stefano scherza e si diverte con un’altra Spettacolo 9 Febbraio 2021 21:59 Di redazione 2'

Mentre Belen Rodriguez conferma, in un’intervista esclusiva al settimanale Chi, di essere incinta del secondo figlio, Stefano De Martino si concentra sulla sua vita lavorativa, circondato da bellezze mozzafiato.

Belen incinta del nuovo fidanzato e Stefano scherza e si diverte con lei

Questa sera torna l’appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, programma del quale l’ex marito della Rodriguez è conduttore. Nella puntata a tema “A spasso nel tempo”, tra gli ospiti c’è l’esplosiva Elettra Lamborghini. Stefano scherza e si diverte con la bellissima cantante, in modo a volte un po’ malizioso.

Il video dietro le quinte

Già qualche giorno fa la Lamborghini aveva postato un video realizzato dietro le quinte del programma. Nelle immagini in questione, è possibile vedere Stefano De Martino molto romantico intento a cantare tra i corridoi, soffermandosi poi sulla porta del camerino di Elettra, per poi concludere la sua esibizione davanti lei. Chissà che tra i due non nasca del tenero nel corso delle puntate.

La reazione di Stefano alla gravidanza di Belen

Molti si stanno domandando se Stefano, che da quando Belen ha annunciato la gravidanza non ha ancora detto nulla, sia realmente tranquillo e interessato solo al suo lavoro, oppure stia soffrendo per la nuova vita della sua ex moglie.