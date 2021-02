0 Facebook Belen Rodriguez conferma la gravidanza, le prime parole sulla dolce attesa: “Non abbiamo scelto il nome” Spettacolo 9 Febbraio 2021 18:21 Di redazione 2'

Belen Rodriguez conferma per la prima volta la gravidanza, la show girl dopo i rumors delle ultime settimane è uscita allo scoperto e ha ammesso di essere incinta L’ha fatto dalle pagine del settimanale Chi, a cui ha rilasciato, assieme ad Antonino Spinalbese, un’intervista.

Belen Rodriguez è incinta, le parole sulla gravidanza

Belen e Antonino aspettano un bambino, la notizia è finalmente stata ufficializzata da parte dei diretti interessati. “Sono entrata nel quinto mese di gravidanza“. A quanto pare il concepimento sarebbe avvenuto in una romantica vacanza a Ibiza. La show girl ha detto che lei e il suo compagno ancora non conoscono il sesso del bambino: “Il sesso del bambino non lo sappiamo ancora, e non abbiamo scelto nemmeno il nome. Sento che sarà una bambina”.

Qual è il sesso del bambino di Belen e Antonino

Parole d’amore reciproche tra la coppia, che sta vivendo un momento di estrema felicità. Belen descrive Antonino come un uomo gentile: “Quando l’ho visto, ho pensato ‘che bel ragazzo’. Era il mio genere, per me è stato un colpo di fulmine. E’ un uomo gentile”. Antonino ringrazia la show girl per aver tirato fuori il suo lato migliore: “Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso. Mi immaginavo una donna diversa, è la persona più sincera che abbia mai conosciuto, una donna che trova il lato bello in ogni cosa”. Insomma sono entrambi innamoratissimi e adesso aspettano con immensa gioia l’arrivo della cicogna.