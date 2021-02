0 Facebook Belen Rodriguez conferma di essere incinta, non manca la ‘frecciatina’ a Stefano De Martino Spettacolo 9 Febbraio 2021 18:48 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha parlato per la prima volta della sua gravidanza. La show girl argentina aspetta un bambino da Antonino Spinalbese, la coppia ha deciso di confermarlo dalle pagine di Chi. “Sono al quinto mese di gravidanza”, queste le parole di Belen che arrivano dopo settimane di rumors susseguitisi sulla probabile dolce attesa.

Qual è il sesso del bambino di Belen Rodriguez

Belen e Antonino non conoscono il sesso del loro bambino, ma la Rodriguez sente che potrebbe essere una femminuccia. Intanto, sempre sul tabloid diretto da Alfonso Signorini, la show girl ha raccontato cosa l’ha colpita di Antonino Spinalbese e dalle sue parole è emersa quella che per molti sembrerebbe una frecciatina a Stefano De Martino.

Frecciatina di Belen a Stefano

“Quando l’ho visto, ho pensato ‘che bel ragazzo’. Era il mio genere, per me è stato un colpo di fulmine”, ha dichiarato Belen al settimanale Chi parlando della sua dolce metà. L’ha descritto come “un uomo gentile“, sebbene come lei ha affermato, le srebbero sempre “piaciuti gli stron**i“. Proprio quest’ultima affermazione è apparsa come un riferimento a Stefano e a tutti i suoi ex ragazzi. In tanti si stanno domandando quale sarà la reazione di De Martino. Per ora tutto tace, ma gli auguri potrebbero sempre arrivare.