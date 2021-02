0 Facebook Paura a Mugnano, malviventi rapinano un market armati di pistole e fucili Cronaca 9 Febbraio 2021 21:28 Di redazione 1'

Rapina violenta a Mugnano, dove ad essere preso di mira dai malviventi è stato il market ‘Polvere di Stelle’ nella seconda Traversa Mugnano Melito.

Tre uomini armati di pistola e fucili In tre hanno fatto irruzione nel local, portando via l’incasso. La vicenda è avvenuta ieri mattina e i danni stimati ammontano a 500 euro.

grande paura per i titolari e dipendenti, contro i quali i malfattori hanno puntato le armi. Un raid veloce e ben studiato, conclusosi con la fuga a bordo di un’utilitaria di colore rosso.

Sul posto sono giunti i i carabinieri della compagnia di Marano, agli ordini del capitano Gabriele Lo Conte, che hanno raccolto le prime testimonianze.

Non è la prima volta che il market subisce una rapina. Lo scorso anno, i banditi per farsi consegnare l’incasso non avevano esitato a puntare una pistola in faccia ad una delle cassiere.