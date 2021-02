0 Facebook Rapina ed atti vandalici da Golocious al Vomero: danni e paura per i proprietari Cronaca 9 Febbraio 2021 22:31 Di Verdiana Perrotta 2'

Rapina e atti vandalici al Vomero ai danni di Golocious pizza & cucina. il locale, aperto da poco più di un mese, è stato preso di mira da alcuni malviventi.

Tanto lo sconforto, dal locale fanno sapere: “Hanno rubato la cassa, rotto bancone ed altri oggetti all’interno di Golocious in più hanno sfondato la vetrata d’ingresso”.

“Non avremmo voluto neanche renderlo noto ma la notizia si è diffusa velocemente in quanto i clienti che sono arrivati al locale hanno visto vetri rotti ovunque e quindi abbiamo dovuto per forza comunicarlo sui social. In un momento Covid così delicato e brutto per l’intera comunità, mai avremmo pensato di dover fronteggiare anche questo genere di situazioni. Oltre ad uno stress emotivo subentra anche quello economico in quanto stiamo investendo tanto in un periodo davvero delicato e dover rifare nuovamente parti di un locale appena nato è davvero pesante”.

Quello che ci rincuora è il grande conforto morale che stiamo ricevendo con centinaia di messaggi di solidarietà. Atti come questi si vedono ovunque, non solo a Napoli che resta comunque una città stupenda ricca di persone solidali e perbene anche quando succedono episodi spiacevoli come questo che purtroppo ci hanno visto coinvolti”.