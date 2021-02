0 Facebook Le prime parole di Alda D’Eusanio dopo l’espulsione, la concorrente dispiaciuta Spettacolo 8 Febbraio 2021 13:16 Di redazione 1'

Ha generato un acceso dibattito l’espulsione di Alda D’Eusanio dalla casa del Grande Fratello Vip. L’opinionista televisiva è stata invitata ad abbandonare immediatamente il programma in seguito ad alcune dichiarazioni fatte sul matrimonio di Laura Pausini. Parole che le sono costate anche una denuncia da parte della cantante.

Cosa ha detto Alda D’Eusanio dopo l’espulsione

In tanti si aspettavano le prime parole della D’Eusanio sull’accaduto, lei che è ormai nota per non avere peli sulla lingua. Eppure la sua prima dichiarazione, riportata dall’Adnkronos, è stata: “Posso dire che appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo”.

Sembrerebbe, dunque, che non abbia compreso cosa sia accaduto. Probabilmente nella tensione del momento ha preferito non esprimersi né riguardo all’espulsione, né sulla denuncia di Laura Pausini nei suoi confronti. In tanti, però, si aspettano delle scuse pubbliche, ovviamente alla cantante e alla sua famiglia e poi a tutte le donne vittime di violenza.