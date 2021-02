0 Facebook Alda D’Eusani espulsa dal Grande Fratello Vip: cosa è accaduto nella casa Spettacolo 6 Febbraio 2021 19:55 Di redazione 2'

Alda D’Eusanio è stata espulsa dalla casa del Grande Fratello Vip con effetto immediato. La concorrente ha dovuto lasciare immediatamente la casa a seguito della comunicazione della produzione. Il televoto è stato subito annullato.

Perché Alda D’Eusanio è stata espulsa dalla casa

La D’Eusanio è stata espulsa poiché avrebbe parlato di persone non presenti, appartenenti al mondo dello spettacolo, in malo modo. Ha avuto diverse uscite offensive da cui Mediaset si è voluta immediatamente distaccare. La rete televisiva ha divulgato un comunicato in cui ha spiegato le motivazioni dell’espulsione della D’Eusanio. Con molta probabilità le frasi a cui si riferisce il programma sono quelle dette sul marito di Laura Pausini.

L’editore si dissocia “completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa”. “Un comportamento – prosegue la nota – grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D’Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni”.

