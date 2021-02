0 Facebook Perché Alda D’Eusanio è stata espulsa dal Grande Fratello: la denuncia di Laura Pausini Spettacolo 6 Febbraio 2021 20:12 Di redazione 2'

Poco fa il Grande Fratello Vip ha comunicato l’espulsione di Alda D’Eusanio con effetto immediato. La concorrente ha subito dovuto lasciare la casa. Ma cosa è successo? La rete televisiva ha voluto prendere lei distanze dalle parole dell’opinionista televisiva. Parole che le sono costate una denuncia da parte di Laura Pausini.

Il motivo dell’espulsione di Alda D’Eusanio

La D’Eusanio aveva detto sulla cantante e il marito: “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera… Un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio. Pare che la crocchi di botte”. Immediata la reazione di Laura Pausini che ha deciso di denunciarla alle forze dell’ordine.

Cosa ha detto Laura Pausini ad Alda D’Eusanio

La cantante ha poi scritto sui social: “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva – scrivono – Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.