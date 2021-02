0 Facebook Napoli piange l’avvocato Alessandro Minervini, giovane padre scomparso a 34 anni Cronaca 8 Febbraio 2021 13:36 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito la città di Napoli, è scomparso Alessandro Minervini. Giovane avvocato di 34 anni, lascia la moglie e i figli piccoli. La terribile notizia è iniziata a circolare sui social, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo.

Addio ad Alessandro Minervini

A ricordarlo è la FC Sporting Club Napoli con un commovente post: “Oggi un altro guerriero e volato in cielo … non doveva essere così a 34 anni …. sentite condoglianze alla famiglia , moglie e piccoli figli… resterai sempre con noi grande Alessandro Minervini”. Ma sono tanti altri i messaggi che stanno circolando sui social: “Purtroppo una pessima notizia, è venuto a mancare il giovane collega Alessandro Minervini, uomo onesto ed educato. Sincere condoglianze alla famiglia”. “Alessandro, un altro grandissimo dolore e un quesito inspiegabile a morire a 34 anni!a volte la vita è davvero crudele e nefasta! R.I.P. Fratello“.

Non si conoscono le cause del decesso, se si sia trattato di un malore improvviso o di una malattia. Il giovane Alessandro è ricordato da tutti come un grande sportivo, amava giocare a calcio. In molti lo ricordano come un marito amorevole, un padre attento e un grande professionista.