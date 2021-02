0 Facebook Mina Settembre, il compagno di Serena Rossi: “Vederla baciare un altro uomo sul set mi infastidiva” Spettacolo 8 Febbraio 2021 16:47 Di redazione 3'

Sta riscuotendo molto successo la serie tv Mina Settembre, in onda per 5 settimane su Rai Uno. Il pubblico è rapito dalle storie dell’assistente sociale napoletana, interpretata da Serena Rossi, e non vede l’ora di conoscere il finale della storia ispirata ai romanzi scritti da Maurizio De Giovanni.

Mina, mentre cerca di risolvere i problemi degli altri, prova a capire chi tra i due uomini della sua vita sarà il più adatto a starle accanto. Claudio, l’ex marito che ha tradito la sua fiducia con un’altra donna, o Domenico, il ginecologo belloccio con il quale però non condivide il passato. Intanto, il sito di Fanpage ha raggiunto in un’intervista uno dei personaggi della fiction, compagno di Serena Rossi, Davide Devenuto. I due si sono conosciuti su un altro set, quello di Un Posto al Sole, quando entrambi recitavano per la soap. L’attrice napoletana interpretando Mina Settembre, spesso si trova a baciare Domenico, interpretato dal Giuseppe Zeno. Per le scene più passionali la stessa attrice ha ammesso che era stata utilizzata una controfigura perché lei si sarebbe sentita a disagio nel farle.

A questo proposito, Davide, che nella fiction interpreta Paolo, il marito della migliore amica di Mina, Irene, si è detto molto diplomatico e professionale. “Le parti più nude del corpo di Mina sono di una controfigura. Ma anche se l’avesse fatto Serena, facendo questo lavoro, non ci avrei visto malizia. Ne avrò girate decine di scene di passione, ma non c’era mai veramente niente. Con tutte le persone attorno che stanno a guardare, che danno indicazioni, che ti fanno rifare la scena, dove sta la passione?” Serena Rossi però ha sempre rispettato il compagno e durante le riprese l’attore ha raccontato che una volta, in occasione di una scena di bacio l’attrice ha subito guardato il compagno, chiedendogli se si fosse arrabbiato.“Io sono tranquillo, per me è lavoro. Certo, quando la vedo in onda che si spomiciazza con Zeno in quella maniera, un po’ mi dà fastidio se vuoi la verità”.

Pare che anche la Rossi sia gelosa. Nel corso della fiction, infatti, ci sarebbe dovuta essere una scena di passione anche tra Paolo e Irene. “A un certo punto – racconta Devenuto – ho visto che la scena, che era in sceneggiatura, è stata cancellata. Secondo me, anche là ha messo mano Serena“.