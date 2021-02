0 Facebook Cade dal monopattino, Federica Picasso muore a 35 anni travolta da un tir News 8 Febbraio 2021 16:10 Di redazione 2'

Incidente mortale nella mattinata di lunedì a Genova, in via Monticelli. Una donna di 35 anni è stata travolta da un tir mentre era a bordo del suo monopattino ed è deceduta sul colpo.

Chi è la donna morta a Genova in monopattino

La vittima si chiamava Federica Picasso, lascia la figlia di 6 anni e il marito.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per la donna non c’e’ stato nulla da fare, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La sezione Infortunistica della Polizia Locale si è occupata di effettuare i rilievi del caso. Federica Picasso, aveva appena accompagnato sua figlia a scuola e stava tornando indietro quando un tir l’ha travolta.

L’ipotesi seguita dagli agenti sarebbe quella di una tragica fatalità, la donna potrebbe aver perso il controllo del mezzo ed è finita sotto le ruote del camion. Indossava un casco protettivo che avrebbe perso durante la caduta. Sotto choc il conducente del tir, un 46enne italiano, che ha dichiarato di non aver visto la ragazza. E’ risultato negativo all’alcol test ed è stato rilasciato.