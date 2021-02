0 Facebook Morto il fratello di Dayane, fan fuori alla casa del GFVip: intervengono forze dell’ordine Spettacolo 4 Febbraio 2021 11:58 Di redazione 2'

Dayane Mello ha deciso di rientrare nella casa del Grande Fratello Vip dopo aver appreso della morte del fratello di 27 anni. La concorrente, come comunicato dal programma, ha preferito restare con i suoi amici nella casa. In queste ore sono tantissime le attestazioni d’affetto nei confronti della modella brasiliana.

Cosa è successo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip

Questa mattina un gruppo di fan ha deciso di presentarsi davanti alla porta rossa per far sentire a Dayane tutto il calore possibile in un momento così doloroso. Un gruppo di persone nella serata di mercoledì, ha voluto far volare alcune lanterne nel cielo proprio per dimostrare il loro affetto alla Mello. A causa dell’emergenza Covid, però, la manifestazione è stata bloccata dalle forze dell’ordine, che hanno chiesto al gruppo di allontanarsi.

L’ondata d’affetto nei confronti di Dayane con molta probabilità non si fermerà. Ed è possibile che in questa giornata, con la luce del sole, qualcuno si organizzi per far volare dei palloncini bianchi in cielo in memoria di Lucas Mello. Intanto, sempre nella serata di mercoledì, gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno fatto volare in cielo una lanterna bianca, salutando il fratello di Dayane: “Ciao Angelo”.