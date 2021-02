0 Facebook Pietro Morreale tenta di dare fuoco a un rotolo di carta: bloccato dagli agenti penitenziari Cronaca 4 Febbraio 2021 12:43 Di redazione 1'

Pietro Morreale, con una sigaretta ha cercato di dare fuoco ad un rotolo di carta igienica. Il giovane, accusato dell’omicidio di Roberta Siragusa, e’ controllato 24 ore su 24 e gli agenti sono intervenuti subito. Qualcuno all’interno del carcere parla di un gesto dimostrativo. Nella cella non c’era nulla che potesse bruciare. Per questo motivo la direzione del penitenziario ha aumentato i controlli per impedire ulteriori eventuali gesti autolesivi del giovane.

Cosa è accaduto a Pietro Morreale in carcere

Intanto, mentre Morreale ha tentato di appiccare un incendio in carcere, non si sa se fosse un atto dimostrativo o un folle gesto per togliersi la vita, a Palermo questo giovedì mattina si sono celebrati i funerali di Roberta Siragusa.

Funerali di Roberta Siragusa

La salma e’ giunta nel paese nella notte tra martedi’ e mercoledi’, dopo l’autopsia disposta dal gip di Termini Imerese. Il paese si ferma per alcune ore. Nei balconi sono esposti striscioni, lenzuoli e cartelli con la scritta “Io sono Roberta”.