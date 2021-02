0 Facebook Bollettino Coronavirus in Italia, 13.189 nuovi casi e 476 morti Cronaca 3 Febbraio 2021 17:55 Di redazione 1'

E’ di 13.189 contagi il bilancio della ultime 24 ore, con 476 vittime e 15.749 guariti. Processati 279.307 tamponi, il tasso di positività risale al 4,7% (+0,8). Sono i numeri del covid in Italia secondo il bollettino quotidiano appena diffuso dal Ministero della Salute.

Gli attualmente positivi sono 434.722. Di questi, 412.506 si trovano in isolamento domiciliare, 20.071 sono ricoverati con sintomi e 2145 si trovano in terapia intensiva: 133 in più rispetto a ieri. Ad oggi i vaccinati in totale sono 2.166.053.