Archiviazione per l'avvocato Chiummariello, la decisione del Gip dopo la richiesta della Dda Archiviazione per l'avvocato Chiummariello. La vicenda tre anni fa dopo un'operazione ai danni dell'Alleanza di Secondigliano Cronaca 3 Febbraio 2021 12:53

Il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) di Napoli dott D’Auria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Napoli ha disposto l’archiviazione per l’avvocato Raffaele Chiummariello in riferimento ad una vicenda per la quale ricevette avviso di garanzia tre anni fa. Finalmente è stata fatta chiarezza su una vicenda che vede il professionista completamente estraneo dalle vicende che gli venivano contestate.

Il caso e la discesa in campo dell’Ordine degli avvocati e la Camera penale di Napoli –

l Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Napoli, avendo appreso dagli organi di informazione del coinvolgimento dell’Avvocato Raffaele Chiummariello in una grave vicenda giudiziaria, pur prescindendo da qualsivoglia considerazione in ordine al merito della predetta vicenda procedimentale, non possono non stigmatizzare, ancora una volta, le modalità di rappresentazione della notizia e la (negativa) enfasi mediatica che ne è conseguita.

Invero, a fronte di un’attivita d’indagine certamente invasiva – involgente fra l’altro vicende correlate all’espletamento del mandato defensionale — culminata nella formulazione di una richiesta cautelare, e pur in presenza di un provvedimento emesso da un Giudice terzo che, nel rigettare l’istanza custodiale per l’insussistenza di materiale gravemente indiziario, ha scagionato recisamente il Collega dalle odiose accuse rivoltegli, è stata veicolata mediaticamente una rappresentazione dei risultati dell’attività investigativa tale da offrire un’immagine estremamente “nebulosa” della condotta “defensionale” dell’Avvocato Chiummariello, con conseguente grave pregiudizio per la sua figura personale e professionale.

Ancora una volta, inoltre, attraverso locuzioni suggestive ed affermazioni apodittiche, è stato riprodotto il più volte denunciato, deprecabile, fenomeno della sovrapposizione tra l’esercizio della funzione difensiva e la posizione, e le presunte responsabilità, dell’assistito; si che, lungi dall’essere il garante dei diritti processuali riconosciuti a chiunque ed in relazione a qualsivoglia accusa, in ossequio all’imperativo costituzionale che presidia il diritto di difesa, l’Avvocato e stato inaccettabilmente rappresentato come il difensore, senza scrupoli, del reato.