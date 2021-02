0 Facebook Sonia Di Maggio uccisa a coltellate dall’ex mentre passeggiava per strada Cronaca 2 Febbraio 2021 08:09 Di redazione 1'

Sonia Di Maggio, 29 anni, è stata uccisa a coltellate dal suo ex, S.C, un ragazzo di Torre Annunziata con il quale la giovane aveva avuto una tormentata storia, conclusasi mesi fa.

La ragazza è stata aggredita alle spalle mentre tornava a casa, dopo aver fatto la spesa con il nuovo compagno. Un colpo alla gola le è stato fatale. Sonia avrebbe tentato di fare da scudo al suo attuale compagno.

L’ex non si dava pace da quando la loro storia si era interrotta e aveva più volte minacciato la giovane. Secondo una prima ricostruzione avrebbe urlato: “Ti ammazzo” prima di sferrare il colpo.

L’assassino, ai quali polizia e carabinieri stanno dando la caccia, era stato dimesso dall’ospedale psichiatrico di Aversa lo scorso giugno, ed era senza fissa dimora.