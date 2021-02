0 Facebook Donna di 29 anni uccisa a coltellate per strada: si cerca l’ex fidanzato Cronaca 1 Febbraio 2021 20:59 Di redazione 1'

Una ragazza di 29 anni, è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce, in via Pascoli, vicino alla Chiesa di San Biagio.

La giovane, che si era da poco trasferita in Salento con il fidanzato, al momento del delitto si trovava in strada proprio con il compagno. La ragazza è stata colpita con numerose coltellate e il suo corpo in fin di vita è stato trovato in strada da alcuni passanti che hanno allertato immediatamente i soccorritori. La donna è stata trasportata all’ospedale di Scorrano in gravi condizioni ma è morta dissanguata.

Il presunto responsabile, che si è allontanato subito dopo, sarebbe stato identificato e viene ora ricercato dalla Polizia di Stato.

La vittima si chiamava Sonia di Maggio, aveva 29 anni, ed era di Rimini e non di Napoli come si era appreso in un primo momento. Della provincia di Napoli e’ invece il fidanzato sulle cui tracce sono i poliziotti del commissariato di Polizia di Otranto che hanno avviato le indagini per competenza territoriale.