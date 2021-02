0 Facebook Uccisa a coltellate dall’ex, la mamma del fidanzato di Sonia: “Li aveva minacciati di fare una strage” Cronaca 2 Febbraio 2021 08:37 Di redazione 2'

Spuntano nuovi dettagli sulla morte di Sonia Di Maggio, 29 anni, è stata uccisa a coltellate dal suo ex, S.C, un ragazzo di Torre Annunziata con il quale la giovane aveva avuto una tormentata storia, conclusasi mesi fa.

Uccisa a coltellate dall’ex, la mamma del fidanzato di Sonia: “Li aveva minacciati di fare una strage”

La mamma del carpentiere con cui Sonia viveva e per seguire il quale si era trasferita da poche settimane a Specchia Gallone, ha raccontato cosa è accaduto. “E’ una cosa inspiegabile, assurda. Stento a credere a quello che è successo. L’ho saputo da mio figlio, mi ha chiamata per dirmi mamma corri, che Sonia sta sanguinando, la stanno accoltellando. Ho chiesto ‘ma chi?’. E lui ha detto ‘non lo so mamma, il suo ex’, pensavo scherzasse. Poi sono arrivata qui con l’altro mio figlio e l’ho trovata morta”.

La signora ha spiegato che stato proprio il figlio a chiamare “i carabinieri e i soccorsi” e ha raccontato che il figlio era uscito con Sonia perché gli aveva chiesto di andare a fare la spesa. “Ho mandato mio figlio a fare la spesa e sono usciti, come facevano sempre. Il suo ex l’ha presa da dietro, non se ne sono neanche accorti. So che lei gli ha fatto da copertura a mio figlio”, ha detto la donna facendo riferimento alla vittima e raccontando che l’ex compagno della 29enne “li aveva minacciati che faceva la strage, che li ammazzava a tutti e due”.

“Sonia era una brava ragazza, educata, a modo. Non so da quanto conoscesse mio figlio, qui a Specchia Gallone è arrivata da poco, dopo Capodanno. Eravamo già uscite insieme nel pomeriggio, io e Sonia. Ma quando sono tornata a casa, poco prima delle 19, mi sono accorta che mancavano pasta piccola, latte e del pane, allora ho chiesto a mio figlio di andare al market. Sonia ha voluto accompagnarlo, come faceva altre volte”, ha concluso la donna.