Chi ha ucciso Sonia Di Maggio, l'ex Salvatore Carfora confessa l'omicidio
2 Febbraio 2021

Avrebbe ammesso le proprie responsabilita’ Salvatore Carfora, fermato questa mattina ad Otranto per l’omicidio di Sonia Di Maggio, la sua ex fidanzata. Il 39enne e’ uscito poco fa dalla sede del commissariato di Otranto in una volante seduto accanto a dei poliziotti.

Cosa ha detto Salvatore Carfora

Da quanto si apprende si starebbero recando sul luogo dove l’uomo avrebbe detto di essersi disfatto dell’arma del delitto. Poco dopo la sua uscita, nel commissariato sono entrati i genitori di Sonia, arrivati questa mattina in Salento da Rimini.

Nessuna parola con i giornalisti che attendevano all’esterno.