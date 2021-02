0 Facebook Sonia Di Maggio uccisa dall’ex, quel post su Facebook: “Non essere prigioniero di cose che non puoi cambiare” Cronaca 2 Febbraio 2021 13:24 Di redazione 2'

Sonia Di Maggio è stata uccisa a 29 anni dal suo ex fidanzato mentre era in strada con il suo attuale compagno a Specchia Gallone, nel Salento. La ventinovenne è stata aggredita mentre stava passeggiando ed è stata colpita con diverse coltellate che non le hanno lasciato scampo. Per la sua morte è stato fermato Salvatore Carfora, di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine.

L’ultimo messaggio di Sonia Di Maggio

Lui, 39 anni, è attualmente in stato di fermo e avrebbe confessato il delitto. Salvatore e Sonia avevano avuto una relazione, come dimostrano le tante foto che ci sono sui differenti profili social della ragazza. Ma a sorprendere sono le parole che la ragazza condivideva qualche mese fa, un messaggio: “Se non puoi farci nulla, lascia andare. Non essere prigioniero di cose che non puoi cambiare”.

Parole che non si sa se fossero riferite alla sua situazione sentimentale con Salvatore Carfora, ma che lette oggi appaiono quasi profetiche. Una relazione che può diventare una prigione fino ad ucciderti. Purtroppo Sonia ha incontrato un tragico destino, probabilmente non avrebbe mai immaginato che il suo ex potesse arrivare a tanto, eppure l’ha strappata alla vita troppo presto, allontanandola così dalle braccia del suo attuale compagno.