Francesco umilia la madre a C'è Posta per te, bufera sul giovane napoletano dopo la puntata

Scegliere di non aprire la busta fa parte del programma C’è Posta per Te, ma capita che spesso gli ospiti scatenino un’accesa polemica per il comportamento troppo categorico nei confronti della persona che ha invitato loro nel programma. E’ quanto accaduto per la storia di Anna e Francesco, andata in onda nella serata di sabato.

Cosa è accaduto tra Francesco e Anna a C’è Posta per Te

Sono madre e figlio, il cui rapporto anni fa si è interrotto bruscamente e non in modo pacifico. La signora Anna aveva deciso di lasciare la casa in cui viveva con il marito e suo figlio, perché non andava più d’accordo con il coniuge. Francesco si è sentito così abbandonato dalla madre, che in tanto si era ricostruita una vita con un nuovo compagno e una seconda figlia. Anna ha provato a spiegare che ha cercato quella lontananza a causa delle continue offese che riceveva dal coniuge.

Ma Francesco non ha voluto sentire ragioni, nonostante Maria De Filippi abbia insistito affinché il ragazzo napoletano decidesse di dare una possibilità alla madre, il giovane ha voluto proseguire per la sua strada. Ma a scatenare le critiche del pubblico nel post puntata sarebbero state alcune frasi da lui pronunciate nei confronti della signora Anna. Spiegando i motivi per i quali non vuole ricucire un rapporto con lei, ha aggiunto: “Non sento il bisogno di avere una madre”. Una frase che ha lasciato senza parole la stessa De Filippi, abituata nei suoi programmi a vederne di tutti i colori.

