0 Facebook Il tradimento di Stephanie a C’è Posta per Te, Maria bacchetta il marito: “Usciva con le amiche?” Spettacolo 31 Gennaio 2021 15:44 Di redazione 2'

Dopo la storia di Francesco e Anna a C’è Posta per Te, c’è stata quella del tradimento di Stephanie al marito Luca. Originari di Caltagirone, sono stati tra i protagonisti del programma di Maria De Filippi.

Il tradimento di Stephanie a Luca a C’è Posta per Te

Stephanie dopo 11 anni di matrimonio con tre figli, ha tradito suo marito poiché si sentiva molto trascurata da lui. Luca ha però scoperto un video sexy con un uomo di origini siciliane di Amsterdam, ciò nonostante ha deciso di non lasciarla ma comunque non è riuscito a superare quello ‘sgarro’. Così la donna ha provato a chiarire a C’è Posta per te.

Maria De Filippi bacchetta il suo ospite

Con Luca c’era la madre Rita e gli altri 4 fratelli, per la suocera di Stephanie lei non avrebbe mai dovuto tradire il marito: “Una mamma non deve tradire, non può farlo”. Così Maria De Filippi ha deciso di intervenire per difendere la posizione della donna: “Usciva con le amiche? No. Ti ricordavi del compleanno?”. Mentre la signora Rita provava a giustificare il figlio per le sue mancanze, la conduttrice ha risposto: ““Lei ha mai dimenticato quello di suo marito? No vero? E voi fratelli? No, eh. Dì a mamma dove andavi quando eravate in crociera, andavi al casinò e la lasciavi da sola”.

A poco a poco sono venute fuori tutte le mancanze di Luca. La De Filippi ha poi provato a far comprendere all’uomo il perché del tradimento di Stephanie: “E’ innamorata ma mi ha tradito. Se è una brava mamma? Su alcune cose pecca”. Poi Maria ha incalzato: ““Facciamo finta che vostro padre abbia tradito la mamma, cosa le avreste detto?”. Nessuno ha risposto al quesito della padrona di casa, un silenzio che ha lasciato intendere come all’uomo possa essere concesso tradire. Il signor Luca, nonostante la rabbia, ha deciso di aprire la busta: “Le ho levato il cellulare, ma ho un sentimento forte per lei. Non riesco a separarmi però deve capire l’errore che ha fatto e deve crescere”.

Il video