0 Facebook C’è posta per te, Gianni Morandi consola l’ospite. Il gesto di Maria De Filippi spiazza tutti Spettacolo 31 Gennaio 2021 10:02 Di Verdiana Perrotta 1'

Una storia molto commovente ieri a C’è posta per Te, programma di Maria De Filippi in onda su canale 5, ha visto protagonista il grande cantante Gianni Morandi.

C’è posta per te, Gianni Morandi consola l’ospite. Il gesto di Maria De Filippi spiazza tutti

Gianni è stato chiamato per consolare il signor Giovanni, che ha cinque figli e 16 nipoti, non ha superato la morte dell’amata moglie Graziella. La figlia vorrebbe che tornasse a uscire con gli amici, a viaggiare, a vivere. E per convincerlo chiama uno dei suoi idoli, appunto Gianni Morandi.

Giovanni però non riesce a smettere di piangere neanche di fronte all’artista. Il cantante cerca di spronarlo. Nel frattempo, Maria compie un gesto che spiazza tutti.

IL GESTO DI MARIA

Si fa portare la chitarra acustica di Gianni Morandi e inizia a suonare qualche accordo. Immediati i commenti dei fan increduli su Twitter: “Sa fare tutto, anche suonare la chitarra“. E ancora: “Maria che suona, grande”. Queen Mary colpisce ancora.