Maria De Filippi sbotta a 'C'è Posta per Te' contro l'ospite: "Hai fatto una figura di m***a" Spettacolo 17 Gennaio 2021

Un pò di tensione in studio a Canale 5 durante la messa in onda di ‘C’è Posta per Te‘. Maria De Filippi si è scontrato con un ospite a causa della sua vicenda personale. L’episodio, come riportato da Leggo‘, ha diviso il pubblico e scatenato molte polemiche.

Maria De Filippi sbotta a ‘C’è Posta per Te’

“Non ero mai stato con nessun’altra donna – spiega il marito – una mia collega del ristorante ha iniziato a provarci e alla fine ho ceduto. Ci siamo visti per un po’ di tempo. Poi il marito di lei mi ha picchiato e mia moglie ha scoperto tutto. Mi ha lasciato e ha perso la bambina che aspettava“.

La risposta di Maria De Filippi –

“Ti ha menato il marito e ti ha scoperto tua moglie hai fatto una figura di m*** dopo l’altra“. Queste le reazioni de pubblico e del web: “La collega faceva la scema, lui c’è cascato“, “Non è giusto dare la colpa all’amante, è lui ad aver sbagliato” Alla fine, la ragazza apre la busta. Pace fatta.