Perché Francesco non ha aperto la busta a C'è Posta per Te: l'accusa alla madre Spettacolo 31 Gennaio 2021 13:47

La storia di Francesco e Anna è stata sicuramente una delle più seguite durante l’ultima puntata di C’è Posta per Te. Lei, una madre che ha deciso di allontanarsi dal marito perché lui l’avrebbe trattata male, lui il figlio che non le ha mai perdonato questa scelta.

Chi è Francesco, il ragazzo di Padula ospite a C’è Posta per Te

Giovane ragazzo originario di Padula, comune in provincia di Salerno, è stato categorico nella sua scelta. Nonostante Maria De Filippi abbia provato a convincerlo, il ragazzo campano non è riuscito a perdonare la madre per ciò che ha fatto. “Fino a 13 anni è stata la migliore madre che si possa desiderare, poi lei ci ha chiesto di abbandonare cugini, amici e la nostra vita per andare via con lei. Poteva anche mandare via papà”, ha spiegato il ragazzo.

Ma la ragione del suo rifiuto è anche un’altra, stando a quanto il ragazzo ha raccontato a C’è Posta per Te, la signora Anna avrebbe provato a separarlo dalla sorella: “Si è spenta la voglia di volerla sentire. Mi voleva separare da mia sorella. So che ha sempre pensato a noi e che ci vuole bene ma ad un certo punto ha anche tentato di separarci”. Dinanzi a tale rifiuto la De Filippi ha potuto ben poco, ha però detto ad Anna di pazientare poiché si vede che il figlio le vuole bene.

Il video della storia di Francesco e Anna a C’è Posta per Te