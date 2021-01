0 Facebook Caterina Balivo in lacrime a Domenica In racconta perché ha lasciato il programma Spettacolo 31 Gennaio 2021 19:28 Di redazione 2'

Caterina Balivo è stata una delle ospiti dell’ultima puntata di Domenica In. La conduttrice campana, che da poco è tornata sul piccolo schermo al fianco di Milly Carlucci, ha spiegato per la prima volta perché ha scelto di lasciare Vieni da Me.

Caterina Balivo in lacrime a Domenica In

Per lei non è stata una scelta facile, ma assolutamente sentita. Così Caterina Balivo, evidentemente commossa, ha raccontato a Mara Venier di aver lasciato il suo programma per amore: “Il coraggio alcune volte sei costretta a trovarlo. Succede che a un certo punto la vita ti ferma. La pandemia ha sconvolto tutto il mondo, se ti colpisce e a casa hai una persona sensibile, la persona della tua vita con cui hai deciso di condividere un percorso con grande sacrificio, a quel punto non ce l’ho fatta”.

La Balivo è molto innamorata del marito, anche se non è scesa nei particolari, si è compreso che abbia scelto di abbandonare Vieni da Me per amore del suo compagno: “Mio marito era sempre accanto a me, e molte volte ha fatto lui dei passi indietro per permettermi di lavorare. Abbiamo cambiato città, casa, scuola. Ora il Coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto. Pensare di fare un anno senza di lui a casa… non ce l’ho fatta”.

Il video