Bufera su Caterina Balivo al matrimonio della sorella: "Copriti" Spettacolo 22 Luglio 2020

Caterina Balivo è di nuovo al centro delle polemiche. Dopo l’immagine del marito alla guida con le cuffie, un’altra foto ha scatenato i commenti dei followers che non perdonano. La conduttrice ha partecipato al matrimonio della sorella Sarah a Favignana.

La Balivo, com’è solita fare, ha condiviso i momenti salienti delle nozze sui social, consapevole che avrebbe potuto ricevere complimenti quanto critiche. Del resto conosce bene come funziona essere dei personaggi in vista. A suscitare aspre critiche è stato l’outfit scelto per la festa di matrimonio. Caterina, infatti, ha pubblicato una foto in cui è seduta su un divanetto con le gambe accavallate e nell’immagine, a detta dei followers, si vedrebbe troppo.

“Ma come ti sei vestitia?”, “E’ troppo corto”, “Si vede tutto”, “Copriti“, questi e tanti altri gli attacchi indirizzati a Caterina Balivo. Dall’immagine in cui accavalla le gambe come una sirena si vedrebbe un po’ di interno coscia, una visuale che a detta di molti non sarebbe consona per un matrimonio. La conduttrice questa volta ha preferito non rispondere, probabilmente non avrà voluto rovinarsi un momento di gioia.

