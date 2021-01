0 Facebook Trentola Ducenta piange Michele Maiorano, giovane padre morto improvvisamente Cronaca 31 Gennaio 2021 19:09 Di redazione 2'

Era un padre amorevole e un marito presente, Trentola Ducenta piange Michele Maiorano. Scomparso a 43 anni improvvisamente, la notizia della sua morte ha lasciato attonite le tante persone che lo conoscevano.

Dolore per la scomparsa di Michele Maiorano

Nella notte tra venerdì e sabato Michele ha accusato un improvviso malore. Immediato l’arrivo dei soccorsi nella sua abitazione in via Edison, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

LEGGI ANCHE: COPPIA CADE IN UN DIRUPO E MUORE DAVANTI ALLA FIGLIOLETTA

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Michele Maiorano. “Accade sempre così una chiamata e ti dicono che è successo qualcosa di brutto, poi ti fermi a riflettere e pensi di come è strana la vita, tutto accade così velocemente che non hai il tempo di pensare a niente. Posso dire che ho conosciuto Michele Maiorano ed erano sempre grandi risate con lui, sento che qualcosa dentro di me è cambiato e voglio esprimere un pensiero, l’orgoglio va messo da parte, bisogna godersi le persone nel bene e nel male e Michele meritava di essere vissuto. Ciao SGUAIJAT spero di rivederti“, queste e tante altre parole in ricordo del giovane padre.