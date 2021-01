0 Facebook Dramma durante il parto, Candida muore a 39 anni e con lei il suo bambino Cronaca 31 Gennaio 2021 19:37 Di redazione 1'

Una donna di 39 anni, Candida Giammona, e il suo bambino appena partorito sono morti a Palermo, e, dopo la denuncia dei familiari della puerpera, la procura competente ha aperto un fascicolo.

Cosa è accaduto a Candida Giammona

Candida Giammona era arrivata alla clinica Candela, venerdi’ mattina, per partorire al termine della trentanovesima settimana. Dopo 16 ore di ricovero, la stimolazione del parto e un cesareo d’urgenza, qualcosa e’ andato per il verso sbagliato. La donna e’ stata anche trasferita e i medici del reparto di Ginecologia dell’ospedale ‘Buccheri La Ferla’ hanno tentato un disperato intervento per salvarla.

La storia la riporta il quotidiano ‘La Repubblica’ nelle pagine palermitane. I familiari hanno sporto denuncia alla polizia, la procura ha aperto un’inchiesta e le due salme, ma anche la placenta e le cartelle cliniche, sono state sequestrate. Il bambino e’ morto all’ospedale Civico, dove era stato pure lui trasferito.