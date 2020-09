0 Facebook Caterina Balivo non torna in tv: “Passerà un po’ così ringiovanisco” Spettacolo 2 Settembre 2020 16:07 Di redazione 2'

Mistero sul futuro di Caterina Balivo in Rai. La conduttrice campana ha condiviso una foto sui social che ha scatenato la curiosità dei suoi followers che si sono domandati quando tornerà in televisione.

Quando torna in onda Vieni da Me?

La Balivo ha pubblicato una sua foto acqua e sapone con in mano una tazza e il commento: “Primo settembre, sei arrivato! E ora da dove si parte? Riordino capelli e idee e ci rivediamo più tardi. Aggiorniamoci”. Una frase che lascerebbe intendere come stia pensando al futuro, ma sottintenderebbe anche che per ora non tornerà in televisione.

Infatti tra i follower c’è chi le ha chiesto se la rivedremo in televisione e la risposta evasiva della Balivo ha alimentato i dubbi: “Passerà un po’, così ringiovanisco”. Così una fan ha controbattuto chiedendole: “E dai, si vedeva che amavi il tuo lavoro. come mai questa decisione? Colpa della Rai che non ha rinnovato?”. Domanda a cui la conduttrice ha risposto: “No, mamma Rai avrebbe voluto”. Parole che spingono a credere che la Balivo non tonerà presto in tv, perlomeno non per ora, una notizia che chiaramente non ha fatto piacere ai suoi fan.

Il post di Caterina Balivo