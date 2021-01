0 Facebook Cannavacciuolo sbotta a Masterchef: “Non nominare Maradona, Vesuvio e limoni” Spettacolo 31 Gennaio 2021 15:07 Di redazione 1'

E’ stata sicuramente impegnativa l’ultima puntata di Masterchef. Antonino Cannavacciuolo, conosciuto per i suoi modi diretti, ha stroncato uno dei partecipanti, avvertendolo che ci sono alcune cose che non avrebbe dovuto nominare all’interno del programma.

Cosa è successo a Masterchef

La puntata è stata registrata prima della scomparsa di Diego Armando Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre, ciò nonostante per Cannavacciuolo uno dei concorrenti non avrebbe mai dovuto nominare il Diez. Tutto è nato dopo la sfida della misterybox, con la quale i concorrenti avrebbero dovuto preparare dei piatti con un ingrediente segreto che in questo caso era la pancetta. Maxwell ha omaggiato Napoli con un piatto nominato “Tortino Vesuviano”.

Uno dei concorrenti ha commentato la ricetta tirando in ballo Maradona. Parole che hanno indispettito non poco Cannavacciuolo. Il noto chef ha immediatamente zittito il concorrente, dicendogli: “Tre cose non devi nominare a Masterchef: il Vesuvio, i limoni e Maradona”. Quando ha provato a spiegare il perché delle sue parole, Antonino ha ribattuto: “Non devi nominare Maradona“.