Nuovo giro di incontri per Roberto Fico, domani probabile appuntamento con Italia Viva Politica 31 Gennaio 2021 14:47 Di redazione 1'

Il gruppo parlamentare Misto del Senato (limitatamente ai componenti che fanno riferimento alla maggioranza) chiude la seconda giornata di consultazioni a Montecitorio del presidente della Camera Roberto Fico, al quale il presidente della Repubblica ha affidato un mandato esplorativo per verificare la possibilita’ di dar vita a una maggioranza a sostegno di un nuovo governo, partendo dal perimetro delle forze politiche che hanno sostenuto l’esecutivo uscente.

Intanto, la delegazione di Italia viva, secondo quanto si apprende, è stata convocata domani mattina dal presidente della Camera Roberto Fico per un nuovo giro di consultazioni.

“Noi siamo per un governo politico guidato da Giuseppe Conte, sapendo che l’alternativa netta è il governo del presidente della Repubblica che porti il Paese alle elezioni. Perché le opposizioni non hanno torto sul punto, non è un gioco”. Lo ha detto Bruno Tabacci, a nome della componente Centro democratico del gruppo Misto della Camera, al termine delle consultazioni con il presidente Fico.