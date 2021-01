0 Facebook Gli investimenti di Elisabetta Gregoraci a Dubai: “Affari da mille e una notte” Spettacolo 21 Gennaio 2021 10:16 Di redazione 1'

Elisabetta Gregoraci è tornata a Dubai. La show girl sta trascorrendo diverso tempo negli Emirati Arabi con l’ex marito Flavio Briatore. Una vicinanza che aveva fatto credere a un ritorno di fiamma tra i due, ma che in realtà celerebbe ben altro.

Quali sono gli investimenti di Elisabetta Gregoraci a Dubai

Elisabetta e Flavio, infatti, sarebbero soci in affari. Tempo fa la show girl aveva acquisito diverse quote del Billionaire Dubai – locale di proprietà di Briatore – e adesso starebbe seguendo come vanno i suoi investimenti.

LEGGI ANCHE: QUAL E’ IL CACHET DI ELISABETTA GREGORACI

A rivelare l’indiscrezione sugli investimenti di Elisabetta è stato il settimanale Chi, che ha spiegato come sia “volata in terra araba proprio per controllare i suoi affari da mille e una notte che vanno a gonfie vele”. Insomma da show girl a imprenditrice è un attimo, e pare proprio che alla Gregoraci le riesca anche bene. A detta di Signorini, gli affari andrebbero più che bene, dunque, l’ex moglie di Briatore può contare anche su queste entrate, che sicuramente non saranno poche.