Anna Tatangelo è fidanzata, la rivelazione della cantante: "Sei nei miei pensieri" Spettacolo 21 Gennaio 2021

Anna Tatangelo è fidanzata? “Sei nei miei pensieri, prima non c’eri”, scrive Lady Tata a corredo di alcuni scatti sensuali pubblicati su Instagram. La cantante ormai ha voglia di vivere nuove avventure e le sue parole, e allusioni social, sono un chiaro segnale di cambiamento ed evoluzione in amore.

La popstar italiana ha terminato la storia d’amore con Gigi D’Alessio la scorsa primavera. Dopo 13 anni insieme, e la nascita del figlio Andrea, i due cantanti si sono detti addio. La prima crisi l’anno precedente pareva si fosse risolta invece nulla è accaduto in positivo e i due si sono lasciati “senza rancore”, come ha più volte dichiarato la giovane cantante in diverse interviste.

Anna Tatangelo fidanzata: un nuovo amore all’orizzonte per l’ex di Gigi D’alessio

Adesso Anna sorride alla vita. Sono tanti i successi in ambito lavorativo, in cui tutti stanno scoprendo una nuova artista eclettica e talentuosa. Non solo carriera però, pare proprio che Lady Tata sorrida anche per un altro motivo. C’è un nuovo amore all’orizzonte? Questo non possiamo saperlo ancora perché la cantante non rilascia dichiarazioni ufficiali, ma a quanto pare sarà proprio così ed è proprio lei a sottolinearlo con questi scatti e frasi molto allusivi. In bocca al lupo!