Crisi di Governo, l'Udc inguaia Conte: "Noi non voteremo la fiducia"

La nota del partito: “Non ci prestiamo a giochi di palazzo”. Il nodo è il Conte ter: i responsabili chiedono un nuovo esecutivo, con le dimissioni del premier e la creazione di un’altra squadra

E’ stallo nella crisi di governo dopo la porta chiusa dell’Udc, che mette nero su bianco la volontà di restare nel centrodestra e non diventare la quarta gamba del governo dopo l’uscita di scena di Italia Viva. C’è grande sconforto in queste ore tra chi lavora per una soluzione, a caccia dei cosiddetti costruttori.

Sarebbero venuti meno 8 senatori, e i numeri al momento non consentirebbero la permanenza del premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.