L'annuncio sconvolgente di Antonio, disoccupato campano: "Vendo un mio rene" Cronaca 16 Gennaio 2021

Un annuncio che ha sconvolto un’intera comunità e il mondo del web. Antonio Campanile, 54 anni e disoccupato, ha sfruttato i social per lanciare la sua provocazione. “Vendo un rene al miglior offerente“.

La notizia è stata riportata da Il Mattino. Il 54enne di Recale per otto anni ha lavorato come parcheggiatore per un’emittente televisiva e per uno studio dentistico. Poi il licenziamento e una crisi senza fine.

Oggi Antonio vive un’abitazione disumana, vittima di acqua e freddo. Sopravvive grazie al supporto dell’intera comunità e della Caritas. Il 54enne ha affermato di essere malato, di non mangiare da giorni e di aver tentato di togliersi la vita.