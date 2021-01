0 Facebook Schianto mortale in Campania, 48enne muore davanti a moglie e figli: terribile scontro frontale Cronaca 17 Gennaio 2021 12:11 Di redazione 1'

Il grave incidente è avvenuto a Pacarola, piccola frazione del Comune di Caivano, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Un violento scontro frontale tra due automobili ha causato una vittima. Ha perso la vita un padre di famiglia.

Luciano Carozza, 48enne di San Marco Evangelista (località in provincia di Caserta), è deceduto in seguito al terribile schianto. L’uomo era in auto con la moglie e i due figli di 17 e 14 anni. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il sinistro c’è stato intorno alle 23.30 di ieri sera.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono giunti anche i carabinieri. I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso. I sanitari del 118 hanno provato a fare il possibile ma per Carozza non c’è stato nulla da fare.

La moglie e i figli sono stati trasportati d’urgenza presso il pronto soccorso di Frattamaggiore (in provincia di Napoli). Il conducente dell’altra vettura è stato invece ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli e non è in pericolo di vita.