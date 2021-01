0 Facebook Rocìo Oliva contro Dalma e Gianinna Maradona: “A me non possono mettere la museruola” News 15 Gennaio 2021 13:55 Di redazione 1'

Nuovo attacco di Rocìo Oliva nei confronti di Dalma e Gianinna Maradona. L’ex compagna del Diez è intervenuta in un programma televisivo argentino, commentando le ultime dichiarazioni delle figlie dell’ex calciatore.

Tutto sarebbe nato per alcune restrizioni fatte rispetto alle visite concesse al cimitero di Bella Vista, dove è sepolto Diego Armando Maradona. Dalma e Gianinna avrebbero avuto uno botta e risposta con Louis Ventura riguardo al presunto ingresso di una delle loro zie. Sulla vicenda è intervenuta anche la Oliva, che condividendo il pensiero secondo cui le figlie del Diez eviterebbero le risposte dei giornalisti, preferendo gli attacchi sui social, l’ex compagna di Maradona ha detto: “Lo fanno perché dopo escono su tutti i media”.

La Oliva poi è passata all’attacco e parlando del fatto che anche a lei non sarebbe concesso entrare al cimitero, ha detto: “A me non possono mettere la museruola perché tutto quello che ho vissuto con Diego se voglio lo racconto, se non voglio no”.