Sebbene sia al settimo cielo per la relazione con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli è ancora molto scosso per l’intervista rilasciata dal fratello Giulio, in cui lasciava intendere di preferire Elisabetta Gregoraci alla nuova compagna dell’ex velino di Striscia la Notizia.

Pierpaolo Pretelli parla di Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo è così tornato a parlare di quello che è accaduto tra lui ed Elisabetta Gregoraci all’inizio del Grande Fratello Vip: “Perché fuori i miei, mio fratello, non percepiscono che c’è qualcosa di bello? Mi sembra talmente tutto naturale e palese. Mi dispiace che anche i miei genitori siano aggrappati a un sogno. È qualcosa che dall’altra parte non c’è mai stata. Era un sogno mio e della gente. Nato e finito lì. Io l’ho superata già un mese prima che andasse via. Infatti, se vedi, quando è andata via sembravo rinato, mi sentivo me stesso, perché mi ero snaturato, non ero io”.

Poi ha rivelato anche un aneddoto sul famoso bacio che si sono scambiati: “Sono frastornato, forse ho seguito troppo l’istinto, è vero che ho avuto un colpo di fulmine all’inizio, ma è durato sessanta giorni, poi l’ultimo periodo ho lasciato andare. Quando ci siamo baciati alla fine, non lo sognavo più quel bacio. Per me era già finita”.

L’ex velino di Striscia la Notizia ha spiegato che di questa situazione gli dispiace anche che Giulia ci sia rimasta molto male: “Da Giulia mi sento accettato per quello che sono. Con Giulia non è solo istinto, anche un insieme di emozioni. Per questo mi sono lasciato andare. Io ci sto male per come è rimasta male Giulia per le parole della mia famiglia. Quello che mi porto da qua è Giulia, è la mia vittoria. Non ho consensi fuori? Ho Giulia. A casa ci saremo io e lei”.