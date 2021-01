0 Facebook Prof fa sesso durante la dad davanti agli studenti: “Chiedo scusa ai miei alunni, mi dimetto” Cronaca 15 Gennaio 2021 14:49 Di redazione 2'

Una storia sconvolgente arriva da Urbino, dove un professore dell’Accademia delle Belli Arti, non pensando di essere ripreso, ha fatto sesso davanti alla web davanti agli studenti, durante una lezione di DAD. L’uomo avrebbe avviato un video didattico da far vedere ai suoi alunni e si sarebbe lasciato andare a un momento di passione con la sua compagna.

Prof fa sesso durante la dad davanti agli studenti: “Chiedo scusa ai miei alunni, mi dimetto”

Il professore, rammaricato per quanto accaduto, si è dimesso e ha scritto una lettera di scuse per i suoi alunni. Come racconta Il Resto del Carlino, il docente ha spiegato che non credeva di poter essere visto. “Tutto pensavo tranne che potessi essere visto in diretta. La persona che era con me non la vedevo da diversi mesi per colpa della pandemia. Una lontananza che pesava perché il nostro è un rapporto stabile. Sono mortificato perché una cosa di questo genere non mi era mai accaduta e mai più accadrà“. Queste le parole del professore, che ha aggiunto: “Convinto che i ragazzi fossero impegnati a seguire i filmati e la lezione, ci siamo lasciati andare. Ho ceduto. Vorrei essere giudicato sotto il profilo umano perché non sono un perverso e neanche un esibizionista”.

Il direttore dell’Accademia

La vicenda è avvenuta poco prima di Natale. Quando il professore si è reso conto del gravissimo errore è andato spontaneamente dal direttore dell’Accademia Luca Cesari e ha lasciato il posto di lavoro. “Un professore ottimo, anche molto seguito, certamente rispettato dagli studenti”, ha detto di lui il direttore. “Quel che è accaduto durante la sua lezione – aggiunge Cesari – rappresenta un episodio molto grave nell’ambito in cui ha avuto luogo. La reazione della direzione non poteva essere diversa da quella che è stata. Da un lato abbiamo subito incontrato gli studenti per ascoltare, al riguardo, i loro sentimenti molto combattuti, per nulla elaborati. Di seguito abbiamo convocato il professore il quale ha perfettamente compreso la posizione degli allievi e della istituzione, rassegnando spontaneamente e consapevolmente le dimissioni”.