Diego Maradona in Argentina, la verità sul testamento del papà: "Non è possibile"

C’è un enorme mistero sull’eredità di Diego Armando Maradona. Sebastian Baglietto, nominato amministratore della successione del Pibe de Oro, ha destato molto sconcerto con la sua comunicazione. “L’eredità più bella di Maradona? La gioia che ha regalato al mondo”, aveva dichiarato qualche giorno fa.

Stando a quanto fatto sapere dall’avvocato Matias Morla, l’ex capitano del Napoli avrebbe lasciato nel suo testamento soltanto tre auto. Diego Armando Maradona Jr è pronto a partire per l’Argentina e fare chiarezza sulla vicenda. Partirà sabato per Buenos Aires. “Lo scopo principale del viaggio è salutare papà – ha detto in un’intervista al Mattino – e dargli un bacio, visto che non ero presente al suo funerale”.

“Ho un avvocato in Argentina, Luis Enrique Rey, con il quale mi sento anche cinque volte al giorno. Ho piena fiducia in lui ed è l’unico che porta avanti la mia situazione del punto di vista legale: anche io sono rimasto sorpreso dal fatto che finora l’avvocato Morla abbia dichiarato soltanto tre auto facenti parte del patrimonio di papà. Ci sono molti lati oscuri, voglio vederci chiaro”.

“Papà aveva qualche vena malinconica – ha aggiunto – A volte gli è capitato di parlare con noi della morte e ha sempre detto che avrebbe lasciato tutto a noi figli”. “A me risulta il contrario. Intendo capire perché Morla non tiri fuori le carte in suo possesso. Vi sembra possibile che papà possedesse soltanto tre auto?”, ha concluso.