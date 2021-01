0 Facebook Elisabetta Gregoraci, critiche per il ritorno da Dubai: in studio viola norme anti-Covid Spettacolo 12 Gennaio 2021 09:50 Di redazione 1'

In studio per commentare la diretta del Grande Fratello Vip, direttamente da Dubai dove ha trascorso le vacanza con l’ex marito, Flavio Briatore, e il figlio Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci, ospite al Grande Fratello Vip, viola le norme anti-Covid e fa esplodere la polemica.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip dell’11 gennaio Elisabetta Gregoraci, sorridente e abbronzata, è tornata nella casa. Sui social il pubblico è insorto, non solo perchè non è più una concorrente del reality, ma perchè la Gregoraci essendo rientrata da pochi giorni avrebbe dovuto mettersi in quarantena. “Ma la Gregoraci tornata da Dubai la quarantena non la deve fare?”, è questo il tono dei tanti tweet che stanno pubblicando gli utenti e che hanno mandato in tendenza Dubai.

Durante le festività natalizie era sorta la polemica contro i tantissimi influencer e volti noti volati a Dubai per trascorrere le vacanza nonostante le restrizioni e il divieto di uscire. Ci sono settori in ginocchio come il turismo, palestre e centri benessere e ristorazione e poi ci sono persone a cui è concesso tutto!