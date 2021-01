0 Facebook Dramma a Castel Volturno, ragazzo di 30 anni trovato senza vita in strada Cronaca 15 Gennaio 2021 12:58 Di redazione 1'

Dramma a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove un giovane ragazzo di soli trent’anni è stato ritrovato senza vita in strada. Si tratta della prima vittima del freddo in Campania. Il ragazzo è morto infatti assiderato e il suo corpo è stato ritrovato tra le case di via Pascoli, una delle tante traverse tra Ischitella e Pinetamare, lungo la Domiziana.

Secondo quanto riporta Edizione Caserta, la giovane vittima viveva in una delle baracche che costeggiano il litorale di Caste Volturno. A fare il tragico ritrovamento sarebbero stati alcuni extracomunitari della zona che hanno poi allertato i soccorsi.

Il 30enne non aveva con sé documenti e le forze dell’ordine non sono riuscite ancora a identificarlo. I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi del caso. Non è chiaro se la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere decida di disporre o meno l’esame autoptico sulla salma del giovane, ma appare chiara la morte per cause naturali.