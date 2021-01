0 Facebook Scintille al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si rivolge a un avvocato: “Non parlare di me” Spettacolo 12 Gennaio 2021 09:49 Di Sveva Scalvenzi 3'

Ennesimo confronto al Grande Fratello Vip tra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Alfonso Signorini ha deciso di mandare la show girl nel cucurio per avere un chiarimento con quello che appare essere l’ormai ex “amico speciale” e la sua nuova “compagna”.

Cosa è successo tra la Gregoraci, Pretelli e Salemi nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip

La Gregoraci parte subito all’attacco nei confronti di Pretelli, accusandolo di aver utilizzato un vero e proprio copione all’interno della casa del Grande Fratello Vip: “Tra me e lui non c’è mai stata una storia. Però i fan miei e suoi non amano la nuova coppia perché stanno copiando per intero quello che ha fatto prima con me. A casa se ne sono accorti. E’ come quando dici alla tua compagna di classe copia, ma cambia qualcosa, loro invece fanno tutto uguale. Se tornassi dentro? Invece dei paletti, alzerei la muraglia cinese. E poi voglio vedere quanto durerà fuori tra loro due”.

Ma Pretelli non ci sta e controbatte: “Elisabetta ha illuso tutti. Non eravamo una coppia, lei è stata chiara a tratti. Io ho sognato, ma il sogno è rimasto fermo lì. Adesso è tutta un’altra cosa”. Critica, nei confronti dell’ex moglie di Flavio Briatore, Antonella Elia che l’ha accusata di essersi servita di Pierpaolo: “Pierpaolo è vittima di una donna più grande di lui, lei ha finto dall’inizio alla fine, si è servita di lui per fare spettacolo. Non facciamo i moralisti se Giulia e Pierpaolo si baciano: sono due coetanei e si vogliono bene”.

L’attacco di Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli

Poi la Gregoraci ha rincuorato Pretelli, spiegandogli di non essere molto interessata alla sua relazione. Infine, Elisabetta è passata all’attacco nei confrongi di Giulia Salemi, lasciando intendere di essersi rivolta a un avvocato: “Sono uscita da un mese e parli tanto di me all’interno della casa, è come se fossi ancora dentro. Mi tiri spesso in ballo, sai come funziona il GF, ogni tua parola è amplificata fuori. Hai tirato fuori una serie di cose sul mio conto, hai parlato della mia vita privata. Goditi la tua cosa al 100%, ma non lanciare frecciatine. Quali? Marcello, il mio avvocato, ha la lista”. La Salemi ha provato a ironizzare: “Oh, Marcello è anche il mio avvocato. Mi hai diffidato? Se ho detto qualcosa sulla tua vita privata chiedo scusa”. Ma Elisabetta pare essere intenzionata a “fargliela pagare”.

Il video del confronto